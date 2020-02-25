قوى الأمن الداخلي تلقي القبض على شخصين من بائعي دواء  Tempra المغشوش

بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين خلال اليومين الماضيين من الأسبوع الجاري، تفيد بتدهور الحالة الصحية لأطفالهم، إثر تناولهم لنوع من الأدوية الطبية، عممت مديرية الصحة في مقاطعة قامشلو بضرورة ضبط كافة كميات دواء Tempra المغشوش والذي يتميز بالغطاء الأصفر، وغير المطابق للمواصفات الصحية والطبية.

ودواء Tempra الذي يوصف لحالات ارتفاع الحرارة (حمى الأطفال) يأتي على هيئة شراب، ويتسبب في قيء أي طفل يتناوله، إضافة إلى أصابته بحالات التهابات شديدة.

وقد تمكنت قوى الأمن الداخلي " الأساييش "من الإيقاع بشخصين، ممن قاموا بتوزيع هذا الدواء على العديد من الصيدليات، والعثور على مستودعين من التركيبة نفسها في مدينة قامشلو.

وبهذا الصدد بيّن إداري في مكافحة الجريمة حسب ما نشره الموقع الرسمي لقوى الأساييش أن تلك الأدوية تحتوي على تركيب مغاير لوصفتها الأصلية بحيث تكون خالية من المادة الفعالة، وتمت تعبئة تلك العلب بمواد كحولية مضافة إليها صبغات بهدف تغيير لونها لإبعاد الشبهات.

وعليه نوّهت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر قبل إعطاء هذا الدواء لأطفالهم، فيما تتواصل عمليات البحث والتحري للوصول إلى باقي أفراد الشبكة، وإتلاف جميع الأدوية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأطفال، ومعرفة الأسباب التي دعت أفراد الشبكة إلى القيام بهذا العمل، والجهات التي تدعمهم.

ويُذكر أن لجنة الصحة في ناحية تل حميس ضبطت اليوم كمية من الدواء المغشوش في صيدليات الناحية.

(سـ)