قوى الأمن الداخلي تكشف سجل عضو استشهد إثر كمين في الهول

أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي- شمال شرق سوريا، اليوم، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، كشف من خلاله تعرض دورية تابعة للقوات في منطقة الهول التابعة لمدينة الحسكة شمال شرق سوريا لهجوم من قبل مجموعة "إرهابية"، في 16 كانون الأول، واستشهد على إثرها عضو القوات علي محمد.

عزّت قوى الأمن الداخلي عبر بيانها ذوي الشهيد علي محمد، وأكّدت لشعب شمال شرق سوريا بكافة أطيافه ومكوناته بأنهم ماضون على درب الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل تحقيق الأمن والسلم في كافة المدن والبلدات في الشمال السوري، وصمودهم أمام الأعمال الارهابية التي تحاول النيل من عزيمة وإرادة مُكوّنات المنطقة.

وبحسب المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي- شمال شرق سوريا فإن سجل الشهيد علي محمد كتالي:

الاسم: علي نسو محمد

اسم الأم: مصرية

مكان وتاريخ الولادة: أم حجيرة ٣/٣/١٩٨٥

مكان وتاريخ الانتساب: الهول ٢٢/٥/٢٠١٧

مكان وتاريخ الاستشهاد: ريف الهول ١٦/١٢/٢٠١٩

(أ ب)