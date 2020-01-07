قوى الأمن الداخلي تكشف سجل شهيد من أعضاء أمن وحماية القوافل

وأصدر المركز الإعلامي العام لقوى الأمن الداخلي - شمال وشرق سوريا بياناً بهذا الخصوص قال فيه:

"ارتقى عضو قوات آساييش أمن وحماية القوافل التجارية الرفيق "محمود هوشنك " إلى مرتبة الشهادة، وذلك بعد تعرض أعضاء دورية تابعة لقواتنا مكلفين بحماية القوافل التجارية لهجوم إرهابي صباح الأحد 5 يناير، أقدم عليه مجموعة مجهولة بالقرب من قرية الأحمر التابعة لناحية البصيرة. وسجل الشهيد هو:

الاسم الثلاثي: محمود هوشنك محمد

اسم الأم: ليلى

مكان وتاريخ الولادة : تل البلبل 7-1-1997

مكان وتاريخ الانتساب : 10-1-2018

مكان وتاريخ الاستشهاد : ريف دير الزور 5-1-2020

إننا في قوى الأمن الداخلي (قوات آساييش روجآفا - شمال وشرق سوريا) نعزي أنفسنا وذوي الشهيد، وننحني إجلالاً أمام تضحيات هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على مكتسبات الثورة، ونجدد في شخصية الشهيد "محمود" عهدنا لعموم شعبنا بمضينا على عهدنا الذي يحقق أمن وسلامة مجتمعنا أرضاً وشعباً".

(ل)

ANHA