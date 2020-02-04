قوات مجلسي منبج والباب العسكريين يحبطان هجمات لمرتزقة تركيا

هذا وأقدم مرتزقة الاحتلال التركي مما يسمى "درع الفرات" اليوم على شن هجمات وقصف على طول خط جبهة العريمة في محيط قرية كورهيوك، مستخدمين الأسلحة الثقيلة، فيما تصدت قوات مجلس الباب العسكري لتلك الهجمات في إطار الدفاع المشروع، وردت على أماكن إطلاق النيران والقصف وأحبطت الهجمات، فيما لا تزال هناك اشتباكات متقطعة في بعض النقاط.

ومن جهة أخرى شن المرتزقة هجمات على جبهة قرية التوخار بريف منبج وقصفوها بالأسلحة الثقيلة، وفي هذه الجبهة قتل عنصر من الجيش السوري بعد استهدافه من قبل قناصة مرتزقة تركيا.

كما هاجم المرتزقة عدة مواقع لقوات الجيش السوري في محيط تلة الصيادة بريف منبج، وهناك تدخلت قوات مجلس منبج العسكري وتصدت للهجمات وأجبرت المرتزقة على الفرار.

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ANHA