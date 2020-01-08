قوات سوريا الديمقراطية تطلق سراح الدفعة الثانية من المتهمين بالانضمام إلى داعش

أفرج مركز العلاقات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية سراح 9 معتقل بتهمة الانضمام إلى داعش، وذلك بطلب من وجهاء وشيوخ العشائر ومجلس الأعيان في الحسكة، بعد ثبات عدم تلطخ أيدي هؤلاء المعتقلين بدم الشعب السوري.

وبلغ عدد الذين أُفرج عنهم، اليوم، 9 أشخاص، وتأتي هذه البادرة من قبل قوات سوريا الديمقراطية, لإعطائهم فرصة جديدة لبداية حياة جديدة خالية من الإرهاب.

وجرت عملية الإفراج في مجلس الأعيان بمدينة الحسكة، بحضور وجهاء وشيوخ العشائر العربية، والكردية، وقوات سوريا الديمقراطية.

وخلال مراسم الإفراج عن المعتقلين، تحدث باسم العلاقات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية رمضان باديني وقال: "هذه هي الدفعة الثانية من إطلاق سراح المعتقلين، الذين ثبُت عدم تلطخ أيديهم بدم الشعب السوري خلال العام الجديد".

ونوّه رمضان باديني، أن هؤلاء المعتقلين أُفرج عنهم بكفالة وجهاء وشيوخ العشائر في مجلس الأعيان.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الحسكة العسكري، حسين سلمو، أن "قوات سوريا الديمقراطية، وكافة الأطراف بادرت إلى تحقيقات تؤكد عدم تلطخ أيدي هؤلاء الأشخاص بدم الشعب السوري، وتم تسليمهم لمجلس الأعيان, وعلى هذا الأساس أطلق سراحهم".

ونوّه حسين سلمو، أنه "في العام الفائت أطلقنا سراح 500 معتقل, وفي العام الجديد أطلقنا سراح 350 معتقل إلى الآن, ومن بين هؤلاء المعتقلين أربعة أشخاص من الجنسية العراقية تم تسليمهم إلى ذويهم ".

ومن جانبه شكر رئيس مجلس قبيلة الجبور، فواز الزوبع، قوات سوريا الديمقراطية على تلبية مطالب وجهاء وشيوخ العشائر، من أجل إطلاق سراح ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أفرجت في الـ 5 من الشهر الجاري سراح 34 معتقلاً في مدينة الحسكة.

(ج إ/هـ ن)

ANHA