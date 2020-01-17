قوات تحرير عفرين: مقتل ٣ مرتزقاً وتدمير ألية في عمليات قواتنا

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً كشفت فيه حصيلة العمليات التي نفذتها ضد جيش الاحتلال التركي.

ونص البيان:

"قامت قواتنا في منطقة عفرين ونواحيها وبتاريخ ١٣ و ١٥ من الشهر الجاري بعمليات نوعية ضد جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية، وكانت المحصلة كالتالي:

قامت قواتنا في ١٣ كانون الثاني بعملية استهداف نوعية بالقرب من قرية جبرين التابعة لمنطقة إعزاز، والمحصلة قتل مرتزق.

في ١٥ من الشهر الحالي، وحداتنا وبعد متابعة حثيثة لمجموعة من المرتزقة في منطقة فيلا قاضي، قامت بعملية نوعية استهدفت مركبة كانت تُقلّ عدداً من المرتزقة، في المحصلة تم تدمير المركبة وقتل مرتزقين كانوا بداخلها.

كما قام جيش الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية بقصف قرى مالكية ومرعناز وشواراغة التابعة لناحية شرا بالصواريخ وقذائف الهاون.

في الوقت الذي تستمر فيه طائرات الاستطلاع التابعة للجيش التركي الغازي بالتحليق فوق أجواء المنطقة".

(س و)

ANHA