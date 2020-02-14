قوات تحرير عفرين: مقتل 9 مرتزق وجرح 7 في سلسلة عمليات

نفذت قوات تحرير عفرين سلسلة عمليات نوعية في مارع وإعزاز، وأكدت على مقتل 9 مرتزق وإصابة 7 آخرين والاستيلاء على سلاحين من نوع AK-47..
خبر 2020-02-14T13:05:00 مركز الأخبار

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سلسلة عمليات قامت بها قواتها ضد مرتزقة جيش الغزو التركي في مارع و إعزاز.

وجاء فيه:

"قامت قواتنا في منطقة إعزاز أمام قرية كفر خاشر و كفر كلبين بعملية نوعية، قُتل فيها ٣ من مرتزقة الجبهة الشامية وأحرار الشمال و جرح ٤ آخرون، كما تم تدمير نقطة للقتال والاستيلاء على سلاحين من نوع AK-47.

قامت قواتنا بعملية نوعية في منطقة مارع ضد نقطة تفتيش تابعة لمرتزقة لواء السلطان الفاتح،  قُتل فيها مرتزقين وجرح ٣ آخرون.

قامت قواتنا بعملية نوعية بالمفخخات في منطقة مارع في قرية هزوان، قُتل  فيها ٣ من المرتزقة على الأقل.

قامت قواتنا بعملية اغتيال في منطقة مارع قرية طويسة، قُتل فيها مرتزق تابع للجيش التركي.

كما قام جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية بقصف قرى نواحي شيراوا و شرا ومقاطعة الشهباء بالقذائف والهاون.

وفي محصلة العمليات ١٢ شباط كالتالي قُتل ٩ من المرتزقة وجرح ٧ آخرون.
قوات تحرير عفرين

١٤ شباط ٢٠٢٠

(س و)

 ANHA


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