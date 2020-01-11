قوات تحرير عفرين: مقتل 4 مرتزقة وإصابة 8 آخرين في سلسلة العمليات 

أصدرت قوات تحرير عفرين بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه نتائج العمليات نفذتها في مناطق عفرين ونواحيها.

وجاء في البيان:

"قواتنا مستمرة بعملياتها ضد جيش الغزو التركي وفصائله الإرهابية في مناطق عفرين ونواحيها.

قامت قواتنا في تاريخ ٩ و١٠ من الشهر الجاري بسلسلة عمليات ضد الفصائل الإرهابية.

وفي هذا الإطار:

قواتنا وبتاريخ ٩ كانون الثاني قامت بعمليتين في منطقة مارع كانت محصلتها: قتل مرتزق على الأقل، وإصابة آخر.

كما قامت وحداتنا في اليوم ذاته وفي قرية جلبري التابعة لناحية شيراوا، باستهداف قاعدة للمرتزقة، كانت محصلته: قتل مرتزق من الجبهة الشامية، وقتل مرتزق وجندي آخر.

قامت وحداتنا وبتاريخ ١٠ كانون الثاني بثلاث عمليات خاصة، كانت محصلتها:

إصابة ثلاث مرتزقة تابعين للجبهة الشامية، في قرية فيلا قادي التابعة لناحية شرا.

قامت قواتنا بقتل مرتزق تابع لفيلق الشام، وإصابة اثنين آخرين عند الهجوم على قاعدة عسكرية في ناحية شرا.

قتل مرتزق تابع لفرقة حمزة باسم محمد كعان على طريق قرية حجيكا التابعة لناحية راجو."

(س و)

ANHA