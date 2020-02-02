قوات تحرير عفرين: مقتل 22 مرتزقاً واستشهاد 3 من مقاتلينا في الأول من شباط

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته قوات تحرير عفرين حول تفاصيل ما جرى من معارك في قرى الشهباء، وقالت:

بتاريخ 01 من شباط الجاري، شنّ مرتزقة الاحتلال التركي (فرقة السلطان مراد، الجبهة الشامية، أحرار الشام) وبغطاء مدفعي كثيف هجوماً برياً على قرية تل رحال وتلة الرادار في مناطق الشهباء، حيث تصدت قواتنا للهجوم وتمكنت من إفشاله بعد اشتباكات عنيفة ضد المرتزقة. وبنتيجة الاشتباكات قُتل 22 مرتزقاً وأُصيب 10آخرون بجروح، كما استولت قواتنا على قطعتي سلاع نوح AK-47 وجعبة واحدة.

فيما ارتقى ثلاثة من مقاتلينا إلى مرتبة الشهادة بعد أن أبدوا مقاومة عظيمة ضد هجوم المرتزقة.

وبالتوازي مع ذلك، قصف جيش الاحتلال التركي وبشكل عنيف بالمدفعية الثقيلة قرى ناحية شرا وشيراوا وكذلك العديد من قرى مناطق الشهباء، كما حلقت طائرات الاستطلاع التركية في سماء المنطقة.

بمواجهة هجمات الاحتلال التركي التي تستهدف وبشكل مكثف أراضي روج آفا وشمال سوريا، يبدي مقاتلونا مقاومة عظيمة لكسر تلك الهجمات وحماية شعبنا، ومنهم كل من الشهداء "دلباك عفرين، نَمِر عفرين وباكور عفرين"، الذين تصدوا للهجمات الأخيرة ووصلوا إلى مرتبة الشهادة.

رفيقنا الشهيد دلباك وهو من المكون العربي، شارك منذ بداية ثورة روج آفا في العديد من حملات التحرير، وقدم من خلال أسلوبه في القيادة نموذجاً للانتصار في مراحل النضال المتعددة، حيث لم يتوانَ لحظة عن التقدم في الصفوف الأمامية للمعارك ضد مختلف قوى الاحتلال، وتقلد العديد من الوظائف وكان آخرها بصفته قائداً لإحدى كتائبنا.

رفاقنا نَمِر وباكور عفرين كانا من بين مقاتلينا الذين تدربوا بشكل متميز استعداداً للمرحلة القادمة من النضال، وتميزا بالتضحية والإخلاص. رفيقنا نَمِر الذي شغل مكانه في قيادة إحدى مجموعاتنا المقاتلة كان مصدراً للقوة والمعنويات لجميع مقاتلينا. رفيقنا باكور الذي حارب مرتزقة الاحتلال التركي حتى آخر رصاصة في جعبته ووصل إلى مرتبة الشهادة كان من بين مقاتلينا الذين لم يتراجعوا للحظة عن خيار المقاومة والصمود.

وفيما يلي سجلات رفاقنا الشهداء الذين استشهدوا في تلة الرادار:

الاسم الحركي: دلباك عفرين

الاسم والنسبة: أسعد محمد

اسم الأم: سعاد

اسم الأب: خالد

مكان الولادة: عفرين

مكان وتاريخ الاستشهاد: الشهباء – تلة الرادار 01 شباط 2020

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الاسم الحركي: نَمِر عفرين

الاسم والنسبة: نهاد محمد

اسم الأم: أليف

اسم الأب: محمد

مكان الولادة: حلب

مكان وتاريخ الاستشهاد: الشهباء – تلة الرادار – 01 شباط 2020

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الاسم الحركي: باكور عفرين

الاسم والنسبة: عمر عثمان

اسم الأم: سهام

اسم الأب: صبحي

مكان الولادة: حلب

مكان وتاريخ الاستشهاد: الشهباء – تلة الرادار 01 شباط 2020

نحن في قوات تحرير عفرين، نستذكر في شخص رفاقنا دلباك عفرين، نمر عفرين، باكور عفرين جميع شهدائنا، ونجدد عهدنا برفع سوية المقاومة والكفاح ضد الاحتلال التركي ومرتزقته".

(ل)

ANHA