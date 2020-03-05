قوات تحرير عفرين تكشف سجل أحد مقاتليها

وأشارت القوات في بيان كتابي أن الشهيد سرهلدان ساسون قاوم بباسلة في وجه جيش الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان:"

نستذكر رفيق دربنا سرهلدان ساسون بكل احترام وتقدير

إلى الإعلام والرأي العام

خلال تصديه لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته بتاريخ 03 آذار الجاري، ارتقى رفيقنا سرهلدان ساسون إلى مرتبة الشهادة في منطقة عفرين.

ولد الرفيق سرهلدان في كنف عائلة وطنية وكان ذو تأثير كبير في نضاله ومقاومته ضد المحتلين. كان مقاتلاً بحقّ وبكل جسارة واندفاع وقف في وجه الاحتلال والإبادة التي لاحقت شعبه. لعب دورا مهماً وطليعياً في جميع المهام الموكلة إليه واصبح حلقة من نار إلى أن التحق بقافلة الشهداء.

وثيقة رفيقنا الشهيد كالتالي:

الاسم الحركي: سرهلدان ساسون

الاسم الحقيقي: ادم ايرتم

اسم الام: زينت

اسم الاب: ياسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: الحملة الثانية لمقاومة العصر في عفرين ٣ آذار ٢٠٢٠

نستذكر جميع رفاقنا الشهداء البواسل بكل احترام وتقدير. ونتمنى لعائلة الشهيد وشعبنا الصبر والسلوان.

قوات تحرير عفرين

٥ آذار ٢٠٢٠".

(م)

ANHA