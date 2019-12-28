قوات تحرير عفرين تعلن القضاء على مرتزق وإصابة اثنين

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً للرأي العام، بصدد العمليات التي تنفذ ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين ومحيطها.

وجاء نص البيان:

تستمر قواتنا بتنفيذ عمليات نوعية ضد مرتزقة جيش الاحتلال التركي في عفرين.

في تاريخ 27 كانون الأول في تمام الساعة 18:00 نفذت قواتنا عملية نوعية بقرية داغلباش التابعة لمنطقة الباب ضد مرتزقة ما تسمى بفرقة الحمزات. وخلالها قُتل مرتزق و أصيب اثنان آخران.

وفي نفس السياق، وبعد العملية، قصف جيش الاحتلال التركي قرى المالكية ومرعناز وكفر عنتون التابعين لناحية شرا لمدينة عفرين بقذائف الهاون والأوبيس، وتسبب القصف بإلحاق أضرار مادية بممتلكات المدنيين.

(م ح)

ANHA