قوات تحرير عفرين تعلن القضاء على 7 من مرتزقة الاحتلال التركي

أصدرت قوات تحرير عفرين اليوم بياناً للرأي العام، بصدد عملياتها التي نفذتها ضد مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين ومحيطها .

وخلال بيانها اليوم أشارت القوات إلى إنها نفذت سلسلة عمليات نوعية استهدفت حاجزاً للتفتيش تابع لمرتزقة الاحتلال التركي في المنطقة الواقعة ما بين قريتي بربتي وقوبي التابعتين لناحية راجو ، وعمليات أخرى في قرية زاري التابعة لناحية بلبلة وكذلك قرية باسوطة التابعة لناحية شيراوا.

القوات ذكرت إنها تمكنت من قتل 7 مرتزقة خلال العمليات وجرح 5 آخرين إلى جانب تدمير مركبتين عسكريتين .

ومن جانب آخر قالت قوات تحرير عفرين خلال بيانها: إن الاحتلال التركي يواصل قصفه للمناطق الآهلة بالمدنيين في قرى ناحية شيراوا بالصواريخ والمدفعية الثقيلة.

(سـ)