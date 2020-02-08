قوات النظام تسيطر على بلدة العيس وتقترب أكثر من الطريق الدولي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام بدعم روسي حققت تقدماً استراتيجياً جديداً، تمثل بالسيطرة على بلدة العيس الاستراتيجية وتلتها بريف حلب الجنوبي، بعد أن كانت قد حاصرت البلدة من 3 محاور عقب سيطرتها على قرية بانص، كما أن المرتزقة كانوا قد انسحبوا من البلدة.

ومع سيطرتها على العيس تكون قوات النظام قد انتزعت السيطرة على أبرز المناطق التي تبقت لها في طريقها نحو استكمال السيطرة على كامل اتستراد دمشق – حلب الدولي، حيث لم يتبقى أمامها سوى عدة قرى ومواقع بمسافة تقدر بنحو 15 كلم.

وبسيطرة النظام على بلدة العيس أصبحت (نقطة المراقبة التركية) الموجودة في البلدة محاصرة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول وفد روسي إلى تركيا لمناقشة الأوضاع في إدلب بعد تصعيد كبير بين قوات النظام وروسيا من جهة وتركيا من جهة أخرى.

)ي ح)