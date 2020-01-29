قوات النظام تستهدف رتلاً تركياً بالقذائف الصاروخية في ريف حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الأربعاء، أن قوات تابعة للنظام استهدفت بالقذائف الصاروخية رتلاً عسكرياً تركياً في منطقة الراشدين بضواحي مدينة حلب الغربية.

وتسبب الاستهداف باندلاع النيران في آلية عسكرية تركية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر صباح أمس الثلاثاء، أن الرتل العسكري التركي الذي دخل الأراضي السورية مساء الاثنين، عمد إلى التمركز في صوامع الحبوب جنوب بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، حيث من المرتقب أن تتخذ القوات التركية من الصوامع، نقطة عسكرية جديدة لها.

وقالت مصادر: إن القوات التركية تعمل على إنشاء نقطة جديدة كانت استطلعت موقعها قبل أشهر، في حين باتت النقطة في معرحطاط شبه محاصرة من قبل قوات النظام.

وتمكنت قوات النظام من السيطرة على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية بعد انسحاب مرتزقة تركيا منها.

وشن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم هجوماً على روسيا, قائلاً: إنه لم يعد هناك شيء اسمه مسار أستانة.

(ي ح)