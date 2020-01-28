قوات النظام تتقدم في محيط معرة النعمان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام حققت تقدمات جديدة في محيط بلدة معرة النعمان على حساب المرتزقة التي تدعمها تركيا.

حيث تمكنت قوات النظام من السيطرة على بلدة كفروما الواقعة بالقرب من مدينة معرة النعمان، والتي تعد بوابة جبل الزاوية من الجهة الشرقية، وجاءت عملية السيطرة بعد هجمات عدة ترافقت مع مئات الضربات الجوية والبرية.

ومع تقدم النظام الأخير في محيط مدينة معرة النعمان فقد أطبقت القوات طوقاً نارياً على المدينة، فيما تستمر الاشتباكات الآن مع المرتزقة على التخوم الشرقية والجنوبية للمدينة في محاولة لاستعادة زمام المبادرة، وبذلك يبقى لقوات النظام تلة تصل مدينة معرة النعمان وكفروما.

وفي حال تمكنت قوات النظام من السيطرة على المدينة فإنه سيقطع الطرق الواصلة للمعرة، باستثناء طريق جبلي وعر، يصل المعرة ببلدة البارة في جبل الزاوية.

الجدير بالذكر أن قوات النظام تمكنت منذ مساء الجمعة أي من 24 من الشهر الجاري من السيطرة على كل من تلمنس، ومعرشمشة، والدير الشرقي، والدير الغربي، ومعرشمارين، ومعراتة، والغدفة، ومعرشورين الزعلانة، والدانا، وتل الشيخ، والصوامع وخربة مزين، ومعصران، وبسيدا، وتقانة، وبابولين، وكفرباسين، ومعرحطاط، والحامدية، ودار السلام، والصالحية، وكفروما.

وتحاول قوات النظام منذ البدء بالهجوم السيطرة على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية التي يمر منها طريق M5.

(آ س)