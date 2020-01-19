قوات الدفاع الشعبي تنفذ عملتين ضد احتلال التركي في خاكورك

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً كتابياً إلى الرأي العام بشأن عمليات قواتها الكريلا.

وجاء في نص البيان:

"نفذت قواتنا، في إطار المرحلة الثورية باسم الشهيد باكر والشهيدة رونيا، بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير في تمام الساعة 12:30 عملية عسكرية ضد جيش الاحتلال التركي المتمركز على تل الشهيد درويش بمنطقة خاكورك الواقعة في مناطق الدفاع المشروع (ميديا)، وتمكنت قواتنا الكريلا من توجيه ضربات قوية لخنادق والمواقع العسكرية للعدوان التركي، ولم يتوفر المعلومات المؤكدة حول عدد القتلى والجرحى في صفوف العدو.

في 17 كانون الثاني نفذت وحداتنا العسكرية عملية تفجيرية ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة خاكورك، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من جنود العدوان التركي، لكن لم يتضح عددهم أثناء العملية.

وقصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي، ليلة 15 كانون الثاني، محيط نهر لولان الواقع في مناطق الدفاع المشروع (ميديا)، ولم يسبب القصف أية خسائر بشرية في صفوف قواتنا الكريلا.