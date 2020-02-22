قوات الدفاع الشعبي تكشف عن سجل مقاتلين استشهدا في خاكورك

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً للرأي العام، كشفت من خلاله عن سجل مقاتلين استشهدا في الـ 28 من أيار عام 2019، بخاكورك التابعة لمناطق الدفاع المشروع "مديا".

وأشار المركز الإعلامي في بيانه بأن المقاتلين استشهدا خلال هجوم شنه جيش الاحتلال التركي على منطقة خاكورك.

وعزا المركز الإعلامي ذوي الشهدين وعموم الشعب الكردستاني باستشهاد المقاتلين.

وسجل المقاتلين بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: دمهات بوطان

الاسم والنسبة: إدريس بابايغيت

مكان الولادة: شرنخ

اسم الأم: سعدية

اسم الأب: أحمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: خاكورك / في الـ 28 من أيار 2019

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الاسم الحركي: روجهات سرحد

الاسم والنسبة: تانر درين

مكان الولادة: وان

اسم الأم: غويل

اسم الأب: مصطفى

مكان وتاريخ الاستشهاد: خاكورك / في الـ 28 من أيار 2019

(د ج)