قوات الدفاع الشعبي تكشف عن سجل مقاتلين استشهدا في آفاشين



أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بياناً للرأي العام، كشفت من خلاله عن سجل مقاتلين استشهدا خلال قصف طائرات جيش الاحتلال التركي على منطقة آفاشين، بمناطق الدفاع المشروع "مديا".

وسجل المقاتلين بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: آمارا حيدر

الاسم والنسبة: أمينة اسماعيل

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم: سناء

اسم الأب: بكر

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين في الـ 2 من كانون الثاني 2020

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الاسم الحركي: آرارات كاتو

الاسم والنسبة: ليلى يغيرت

مكان الولادة: شرنخ

اسم الأم: فاطمة

اسم الأب: خليل

مكان وتاريخ الاستشهاد: آفاشين في الـ 2 من كانون الثاني 2020

(د ج)