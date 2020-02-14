قوات الأسايش تكشف سجّل عضو أممي استشهد في كوباني

أصدرت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي - شمال و شرق سوريا بياناً إلى الرأي العام كشفت فيه سجّل أحد أعضائها، ونص البيان:

"ارتقى يوم أمس الخميس 13 فبراير/ شباط عضو قواتنا في كوباني "سامو خوستي ببي - Samo Xosteyi bebi " إلى مرتبة الشهداء بعد صراع طويل مع مرض عضال.

إن الشهيد " Samo سامو " هو من أوائل المقاتلين الأمميين الذين لبوا نداء الإنسانية للدفاع عن مدينة كوباني و أريافها من ظلام الإرهاب التكفيري والذي شكل تهديداً للإنسانية و العالم أجمع.

لم يكن التقدم بالعمر عائقاً له في تلبية النداء، فإيمانه العميق وعقيدته ومبادئه الراسخة كانت دافعاً كبيراً له، فقد سطّر ملاحمَ بطوليةً منذ وصوله إلى مناطقنا في روج آفا وشمال سوريا وخاصة كوباني.

كان الشهيد " Samo سامو " مثالاً حياً لروح الأخوة والإنسانية والتفاني، وصاحب الأمل الكبير في إنهاء وجود كافة التنظيمات الإرهابية التي تشكل تهديداً للوجود الإنساني وروح العدالة و لمساواة والحرية.

إننا في قوى الأمن الداخلي نعزي أنفسنا ونعزي عائلة الشهيد " Samo سامو " ونعاهدهم ونُعاهد جميع شهداء الحرية بالسير على خطاهم في الدفاع عن مكتسبات الشعوب وبذل الغالي والرخيص للحفاظ على تراب الوطن الطاهر".

سجّل الشهيد بحسب البيان هو:

الاسم و النسبة: Samo bebi- سامو ببي

اسم الأم: Kgulizer- كوليزر

اسم الأب: Xosteyi- خوستي

مكان و تاريخ الولادة : روسيا 1954

تاريخ الانتساب:25/ 5 / 2015

مكان وتاريخ الاستشهاد: كوباني 13 / 2/ 2020

(س و)