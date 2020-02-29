قوات أمريكا وحلف الناتو ستكمل انسحابها من أفغانستان خلال 14 شهراً

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الأفغانية في بيان أن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 خلال 135 يوماً من الاتفاق مع طالبان.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تلتزم بطلب موارد مالية سنوية تُخصص لتدريب قوات الأمن الأفغانية وتزويدها بالعتاد.

وأوضح البيان المشترك للحكومتين الأفغانية والأمريكية أن تنفيذ الولايات المتحدة لهذه الالتزامات مرتبط باحترام حركة "طالبان" التزاماتها.

وتستعدان الولايات المتحدة وحركة طالبان لتوقيع اتفاق في قطر اليوم، ضمن مسارٍ محتمل للسلام، وإنهاء الحرب الطويلة بين الطرفين.

(ي ح)