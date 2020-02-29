قطعان الخنازير البرية تهدد الموسم الزراعي في عين ديوار

وانتشرت قطعان الخنازير البرية المعروفة محلياً بـ"الخنزير الرمادي" في قرية عين ديوار التابعة لمنطقة ديرك، جراء خلو مساحات من الأراضي من السكان والحركة، بسبب منع الاحتلال التركي الأهالي من الاقتراب من أراضيهم منذ أكثر من 5 سنوات.

ومنع الاحتلال التركي أهالي قرية عين ديوار التابعة لمنطقة ديرك والمحاذية للحدود مع شمال كردستان، الاقتراب من أراضيهم الزراعية على مدى 5 أعوام متواصلة، إلا أن المزارعين جازفوا هذا العام وقاموا بزراعة أراضيهم على أمل ألا يعيق الاحتلال التركي أعمال الحصاد لاحقاً، وتقدر مساحة الأراضي التي لا يتمكن الأهالي من الاقتراب منها بحوالي 7 آلاف دونم، مما شكل بيئة مناسبة لظهور قطعان الخنازير البرية.

قطعان الخنازير البرية لا تشكل في الوقت الحالي خطراً على حياة الأهالي لكنها تلحق أضراراً كبيرة بالأراضي الزراعية القريبة من القرية، ويقول الأهالي إن الخنازير البرية كانت موجودة سابقاً بأعداد قليلة لكن أعدادها ازدادت جراء خلو المنطقة من السكان.

المُزارع عبد الله خليل من قرية عين ديوار قال إن المزارعين باشروا هذا العام بزراعة أراضيهم رغم المخاطر والمخاوف الكبيرة، إلا أنهم واجهوا مشكلة مستجدة وهي انتشار قطعان الخنازير في تلك المنطقة، والتي أصبحت تثير الآن قلقاً لدى جميع المزارعين كونها تهدد المحاصيل الزراعية، حيث تقوم الخنازير بنبش الأراضي وحفرها مما يؤدي إلى تلف المزروعات.

وبدوره قال اسماعيل حاجي وهو مزارع أيضاً " وجود الخنازير البرية كان يقتصر في السنوات السابقة على الأطراف الحدودية وبأعداد قليلة جداً، وفي الوقت الحالي بتنا نرى قطعان الخنازير البرية وهي تتجول في الأراضي الزراعية وتلحق بها أضراراً فادحة، وفي كثير من الأحيان تقترب أعداد منهم من القرية".

إسماعيل نوه إلى أن المزارعين لا يملكون الوسائل التي تمكنهم من إبعاد الخنازير عن أرضهم، و دعا الجهات المعنية إلى مساعدتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مراسلو وكالة أنباء هاوار نقلوا معاناة المزارعين إلى الجهات المعنية.

الإداري في مؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية في منطقة ديرك صلاح حمزة أكد أن المؤسسة تلقت شكاوى الأهالي حول موضوع انتشار قطعان الخنازير البرية في الأراضي الزراعية، وقال إن المؤسسة بصدد إرسال لجنة إلى المنطقة للاضطلاع على الوضع، والبحث في إمكانية إبعاد قطعان الخنازير عن الأراضي الزراعية.

(ك)

ANHA