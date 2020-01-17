قصفٌ واشتباكات عنيفة بين مرتزقة تركيا والنظام في حلب وإدلب

شنت الطائرات الروسية صباح اليوم الجمعة، غارات مكثفة على بلدة كفرناها بريف حلب الغربي، وسط استمرار القصف الصاروخي المكثف من قبل قوات النظام على أماكن في خان العسل، والراشدين، والمنصورة، وهياكل معارة، وجمعية الكهرباء وكفرناها، والصحفيين غرب مدينة حلب.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال: إن الاشتباكات تجددت بين مرتزقة تركيا وقوات النظام على محاور شرق بلدة سراقب وجنوب معرة النعمان، وذلك خلال محاولة المرتزقة التقدم على قرية أبو جريف.

المرصد أكد أن الاشتباكات تتزامن مع قصف برّي متبادل، ومعلومات عن مزيد من القتلى من الجانبين.

(آ س)