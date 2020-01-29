قصفٌ مُكثّف على قرى ناحيتي شيراوا وشرا – تمّ التّحديث

يقصفُ جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته في هذه الأثناء قرى صوغانكي ومحيطها، وأقيبة وبينة في ناحية شيراوا، بالإضافة إلى قصف كلّ من قرى إرشادية، تل مراش، شوارغة وتنب التّابعات لناحية شرا بمقاطعة عفرين بالصّواريخ والمدفعيّة بشكل مُكثّف، حيثُ سقطت عدّة صواريخ وقذائف حتّى الآن على هذه القرى وأطرافها، دون ورود معلومات بعد حول الأضرار الّتي خلّفها القصف الّذي لازال مُستمرّاً.

يذكر أنّ الاحتلال التّركيّ قصف مساء اليوم ناحية تل رفعت بمقاطعة الشّهباء حيثُ أدّى لاستشهاد طفل في الخامسة من العمر وإصابة آخر بجروح.

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ANHA