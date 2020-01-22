قصفٌ على قرى كري سبي واحتقان شعبيّ في المناطق المُحتلّة

عاود جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته انتهاكاتهم في ريف كري سبي، حيثُ يقصفون في هذه الأثناء قريتي خربة البقر وعريضة بالمدفعيّة والصّواريخ.

وبالتّزامن مع تلك الهجمات والانتهاكات، تشهد المناطق المُحتلّة احتقاناً شعبيّاً تجاه الاحتلال ومرتزقته، حيثُ أفادت مصادر من داخل قرية حمام التّركمان بريف بلدة سلوك في مقاطعة كري سبي، أنّ المنطقة تشهد حالة من التّذمّر نتيجة عدم توفّر الخدمات الأساسيّة في المنطقة، وخاصّة مادّة الخبز، مؤكّدين أنّ الأهالي يتجمّعون لعدّة ساعات أمام الأفران للحصول على ربطة خبز واحدة.

فيما نشر نشطاء من مقطع مصوّر يظهر فيه الآلاف من الأهالي يتجمّعون أمام أحد الأفران في قرية حمام التّركمان للحصول على ربطة خبز.

(ل)

ANHA