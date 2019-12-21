قصف يطال حلب بعد تقدم قوات النظام بريف إدلب الجنوبي تستمر عمليات القصف المتبادل بين مرتزقة جيش الاحتلال التركي من جهة وقوات النظام السوري في مدينة حلب، مع ورود أنباء حول سيطرة النظام السوري على بلدة قطرة بريف محافظة ادلب السورية.