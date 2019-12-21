قصف يطال حلب بعد تقدم قوات النظام بريف إدلب الجنوبي

بعد ورود أنباء تفيد بسيطرة قوات النظام السوري مدعومة بسلاح الطيران الروسي على بلدة قطرة بريف ادلب الجنوبي، قصف مرتزقة جيش الاحتلال التركي المتمركزين بالريف الغربي مجدداً أحياء الحمدانية ومشروع 3000 شقة، في مدينة حلب بالصواريخ محلية الصنع.
ومن جانبها ردت قوات النظام السوري عبر غارات جوية وقصف مدفعي استهدف محيط بلدة الحاضر وجزرايا الى جانب قرية خلصة التابعة لريف حلب الجنوبي والخاضعة لسيطرة مرتزقة جيش الاحتلال التركي.
يذكر أن مدينة حلب تشهد في الآونة الاخيرة توتراً متصاعداً بين طرفي الصراع وتبادل للقصف والاشتباكات.