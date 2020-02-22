قصف يستهدف مواقع النظام في ريف كري سبي

قوات الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء مواقع النظام السوري في قرية مبعوجة في ريف كري سبي.
خبر 2020-02-22T22:59:00 مركز الأخبار

وتقصف قوات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء مواقع قوات النظام السوري في قرية مبعوجة التابعة لكري سبي.

ANHA

 


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