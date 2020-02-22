قصف يستهدف مواقع النظام في ريف كري سبي قوات الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون في هذه الأثناء مواقع النظام السوري في قرية مبعوجة في ريف كري سبي. خبر 22 شباط 2020, السبت - 22:59 2020-02-22T22:59:00 مركز الأخبار وتقصف قوات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء مواقع قوات النظام السوري في قرية مبعوجة التابعة لكري سبي. ANHA إقرأ أيضاً استمرار القصف المدفعي على قرى كري سبي يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء ق... مرتزقة الاحتلال يختطفون 5 مدنيين من أهالي قرية أم الكيف في ريف تل تمر اختطف مرتزقة الاحتلال التركي 5 مدنيين، بينهم امرأت... جيش الاحتلال ومرتزقته يقصفون ريف ناحية شرا يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية أنطوان ومط... الموقع القديم