قصف مدفعي يستهدف قرية فاطسة التابعة لـ عين عيسى يقصف جيش الاحتلال التركي مرتزقته في هذه الأثناء قرية فاطسة التابعة لناحية عين عيسى. خبر 22 شباط 2020, السبت - 17:42 2020-02-22T17:42:00 مركز الأخبار ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء في هذه الأثناء قرية فاطسة التابعة لناحية عين عيسى. ANHA إقرأ أيضاً النظام السوري: أي طيران يخترق الأجواء السورية سيتم التصدي له قال النظام السوري أنه سيتعامل مع أي اختراق للأجواء... جيش الاحتلال ومرتزقته يقصفون مواقع النظام في ريف كري سبي يقصف جيش الاحتلال التركي مرتزقته نقاط تمركز قوات ا... مرتزقة الاحتلال التركي يقصفون محيط مدينة منبج قصف مرتزقة الاحتلال التركي مناطق آهلة بالسكان في م... الموقع القديم