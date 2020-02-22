أخبار عاجلة!قصف مدفعي يستهدف قرية فاطسة التابعة لـ عين عيسى

قصف مدفعي يستهدف قرية فاطسة التابعة لـ عين عيسى

يقصف جيش الاحتلال التركي مرتزقته في هذه الأثناء قرية فاطسة التابعة لناحية عين عيسى.
خبر 2020-02-22T17:42:00 مركز الأخبار

 

ويقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء في هذه الأثناء قرية فاطسة التابعة لناحية عين عيسى.

ANHA


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