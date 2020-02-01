قصف متبادل بين النظام السوري والمرتزقة في ريف حلب الغربي

استهدف قوات النظام السوري اليوم، مرتزقة جيش الاحتلال التركي المتمركزين في كفر حمرة، ضهرة عبد ربه، الليرمون وصالات الليرمون، بالقذائف المدفعية، وراجمات الصواريخ، بالإضافة إلى القصف بالبراميل المتفجرة عبر الطائرات المروحية استهدفت منطقة الليرمون.

كما وقصف مرتزقة جيش الاحتلال التركي بالمدافع وراجمات الصواريخ المناطق الآهلة بالسكان في كل من جامعة حلب، السكن الجامعي، شارع نيل وحي الشهباء.

فيما اندلعت اشتباكات متبادلة بين قوات النظام السوري ومرتزقة جيش الاحتلال التركي في محيط منطقة الليرمون، ورود معلومات عن الخسائر البشرية.

كما ونفذت هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقاً" هجوماً بسيارة مفخخة من نوع بي أم بي في محور جمعية الزهراء في ريف غربي حلب مما أدى إلى أضرار مادية.

وتواصل قوات النظام السوري قصف مواقع المرتزقة في ريف غربي حلب، بالمدافع، حتى هذه لحظة.