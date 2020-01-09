قسد: هجمات مستمرة لجيش الاحتلال والمرتزقة على قرى تل أبيض وتل تمر

وذكر بيان كتابي للقوات تعرض قرى في ناحية تل تمر بإقليم الجزيرة وقرى بريف مقاطعة تل أبيض المحتلة في إقليم الفرات لهجمات وقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وشمل البيان إحصائية بالهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في أيام 6 و7 و8 من كانون الثاني الجاري.

وجاء في البيان":

تل تمر

هاجمت الفصائل الإرهابية التابعة للجيش التركي في ٦ كانون الثاني بالقذائف والصواريخ قرى تل محمد وعنق الهوى.

في تاريخ ٧ من الشهر الحالي، هاجمت الفصائل الإرهابية وبالأسلحة الثقيلة والدبابات والمدافع جبهة قوات المجلس العسكري السرياني في قرية تل محمد، فردت قوات المجلس على الهجمات و على أثرها نشبت حرب طاحنة.

في تاريخ ٨ من الشهر الجاري، حاولت الفصائل الإرهابية الهجوم على جبهة مقاتلينا والمناطق السكنية لقرى مناخ و الفيصلية. فقام مقاتلي المجلس العسكري السرياني بالتصدي للهجمات ونشبت حرب لمدة قصيرة وقتل ٣ مرتزق.

تل أبيض

قصف جيش الغزو التركي بشدة وبالأسلحة الثقيلة قرى حوشان و خربة كرم و اريدية و قرية علو و قزعلي و خربة فارس و دبس وتم البراميل. كما قامت المرتزقة باستهداف المناطق السكنية والطريق الدولي M4 وقصفها بالأسلحة الثقيلة.

في محصلة هذه الهجمات، ألحقت اضرار مادية بالأراضي وأملاك المدنيين.

في تاريخ ٨ من الشهر الحالي، حاولت الفصائل الإرهابية ومن عدة محاور الهجوم على قرية واحتلالها. لكن قام مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية و وحدات حماية المرأة YPJ بالتصدي للهجمة و قتل ٤ من الارهابيين وإيقاف الهجمة ودحرهم.

(م)

ANHA