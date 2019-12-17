قسد: الهجمات مستمرة على المنطقة ونحن نرد وفق حقنا في الدفاع المشروع

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً كشفت فيه عن حصيلة ثلاثة أيام من مقاومة الكرامة.

حيث تطرّق المركز الإعلامي إلى الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة في أيام الـ 66، والـ 67، والـ 68، من مقاومة الكرامة.

وجاء في نص البيان:

"خلال الأيام الثلاثة الماضية، استمر جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هجماته الاحتلالية، حيث تجوّلت طائرات الاستطلاع بدون طيار على طول الحدود، واستهدفت الكثير من المناطق المأهولة بالسكان.

زركان/أبو راسين

قصف مرتزقة جيش الاحتلال التركي قرية تل الورد بالصواريخ.

تل تمر

شنّ مرتزقة جيش الاحتلال التركي من محيط قرى عامرية، أربعين، عنيق الهوى، نقاط تمركز قوات مجلس العسكري السرياني في المنطقة، ورد المقاتلون على الهجمات وفق حق الدفاع المشروع، وأسفرت الاشتباكات في المنطقة عن مقتل مرتزقين اثنين.

عين عيسى

قصف مرتزقة الاحتلال التركي بمدافع الهاون والصواريخ وبشكل مُكثّف قرى قزعلي، صوامع، خفية، دبس، وخربة فارس، كما حاول جيش الاحتلال التركي ومرتزقته التقدم في بعض المناطق تحت وطأة القصف بهدف احتلالها، وتصدى مقاتلونا للهجمات وفق حقهم في الدفاع المشروع.

واستشهد اثنين من مقاتلينا فيما أُصيب 3 آخرين أثناء تصديهم لهجمات الاحتلال التركي ومرتزقته".

(د ج)

ANHA