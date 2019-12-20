قسد: الاحتلال التركي يقصف المناطق المأهولة بالسكان ويلحق اضرار بممتلكات الأهالي

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً، كشفت فيه عن حصيلة العمليات العسكرية خلال اليوم الـ 71 من مقاومة الكرامة.

وجاء في نص البيان:

"يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماتهم على شمال وشرق سوريا، في محاولة منها لتوسيع مناطق احتلاله، لا سيما في منطقة سري كانيه.

وشن مرتزقة جيش الاحتلال التركي هجمات بالأسلحة الثقيلة، على المناطق الآهلة بالسكان في ريف سرى كانيه وحاولوا احتلالها.

سري كانيه:

شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفاً بالمدفعية الثقيلة على قرية مشيرفة الآهلة بالسكان. مما تسبب بإلحاق اضرار مادية بممتلكات المدنيين.

كما تعرضت قرى أم العشب، تل حرمل والأسدية لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي.

ملاحظة: في بياننا الذي تم نشره يوم أمس حول انتهاكات دولة الاحتلال التركي ومرتزقه على قرية مشيرفة بريف سرى كانيه، كنا قد ذكرنا بأن القرية تابعة لناحية عامودا، إلا انها قرية تتبع لسرى كانيه والانتهاك حصل هناك من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

ANHA