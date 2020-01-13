قسد: الاحتلال التركي ومرتزقته يهدفون إلى توسيع رقعة الاحتلال من خلال استمرار الهجمات

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً كتابياً كشفت فيه عن حصيلة العمليات العسكرية في مناطق شمال وشرق سوريا خلال الأيام الأربعة الماضية "9، 10، 11، 12" من كانون الثاني الجاري.

وجاء في نص البيان:

"جيش الغزو التركي ومرتزقته وبهدف توسيع الرقعة الاحتلالية، مستمر بجولاته الاستطلاعية و بهجماته الجوية. حيث كانت الاحداث كالتالي:

عين عيسى

في ٩ من الكانون الثاني قامت الطائرات المسيرة بقصف نقطة تفتيش عين عيسى. تسبب بجرح مدني و عضو لقوى الأمن الداخلي. في نفس اليوم قام جيش الغزو التركي بقصف قرية حوشان والطريق الدولي M4 بالأسلحة الثقيلة والصواريخ مما ألحق أضرار مادية باملاك المدنيين.

كري سبي / تل أبيض

في تاريخ ١٠ و١١ كانون الثاني قام جيش الغزو التركي بقصف قرى عريضة و شوربة نيسك وقزعلي بالصواريخ وقذائف الهاون مما ألحق اضرار مادية باملاك المدنيين.

تربسبيه

بتاريخ ١٢ كانون الثاني في الساعة ١٣:٠٠ تم استهداف مكان تابع لمؤسسة الأمن الداخلي المدنية من قبل الجيش التركي الغازي. في المحصلة ارتقى عنصرين من قوى الأمن الداخلي المدنيين لمرتبة الشهادة كما جرح عدد اخر من المدنيين. الدولة التركية الغازية ومنذ اعلان وقف إطلاق النار وإلى يومنا هذا، لا تزال مستمرة بانتهاكاتها و تحركاتها الاحتلالية بكافة الاشكال."

اعلام قوات سوريا الديمقراطية

١٣ كانون الثاني ٢٠١٩