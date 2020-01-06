قسد: إفشال هجوم لداعش في ريف دير الزور وسط استمرار هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً للرأي العام، كشفت من خلاله عن حصيلة العمليات العسكرية في الفترة ما بين الـ 2 والـ 5 من كانون الثاني الجاري.

وجاء في نص البيان:

"يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مناطق تل تمر وعين عيسى المأهولة بالسكان، بالأسلحة الثقيلة والصواريخ.

تل تمر

قصف مرتزقة جيش الاحتلال التركي قرى الرشيدية والباب ومحطيها.

عين عيسى

قصف جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة ومدافع الهاون والصواريخ قرى أم هويش، كور حسن، خربة بقر، الدبس، الخالدية، ومطعم الصقر القريب من قرية الخالدية.

وفي سياق متصل حاول مرتزقة الاحتلال التركي شن هجمات برية على مواقع تمركز قوات النظام السوري، وأسفر القصف والهجوم عن إلحاق أضرار مادية بممتلكات أهالي المنطقة.

التصدي لمحاولة الهجوم على قوات الحدود

أفشلت قوات الدفاع الذاتي محاولة خلايا مرتزقة داعش شن هجوم بالقذائف في ريف دير الزور، حيث كانت خلايا مرتزقة داعش تستعد لشن هجوم واسع النطاق على نقاط تمركز قوات الدفاع الذاتي وحرس الحدود بريف دير الزور بكميات كبيرة من القذائف والألغام، وتمكنت قوات الدفاع الذاتي خلال حملة في المنطقة من أفشال الهجوم، واستولت على كميات كبيرة من القذائف، وأنواع عديدة من المتفجرات".

(د ج)

ANHA