قسد: إحباط هجمات لمرتزقة تركيا على تل تمر واستهداف لدورية روسية في عين عيسى

وأصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً كشف فيه نتائج هجمات وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقة على ريفي تل تمر وعين عيسى بتاريخ 15 و16 شباط الجاري، وجاء في البيان:

"بتاريخ 15 شباط حاول مرتزقة الجيش التركي الهجوم على قرى تل تمر. بعد اشتباكات قصيرة، قام مجلس تل تمر العسكري بصد الهجمة. وقتل في محصلتها ٤ مرتزقة.

وبتاريخ ١٦ شباط أقدم مرتزقة جيش الاحتلال التركي على شن هجمات بالأسلحة الثقيلة على عدد كبير من القرى التابعة لناحية عين عيسى. وذلك بالتزامن مع مرور دورية روسية بالقرب من قرية كوبرليك، حيث استهدف المرتزقة تلك الدورية. وبنتيجتها انسحبت الدورية الروسية من المنطقة".

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ANHA