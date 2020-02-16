قسد تنفي المشاركة في العمليات العسكرية في منطقة إدلب

تناقلت وسائل إعلامية موالية لمرتزقة جيش الاحتلال التركي أخباراً تتحدث عن مشاركة قوات سوريا الديمقراطية في العمليات العسكرية الدائرة في منطقة إدلب، والتي يقودها النظام السوري ضد تركيا ومرتزقتها.

ونفت قوات سوريا الديمقراطية كافة الأخبار التي تم تداولها بخصوص مشاركتها في العمليات في إدلب، وذلك خلال تصريح على لسان المتحدث الرسمي باسمها كينو كبريئل نشره المركز الإعلامي، وقال فيه:

"تداولت وسائل الإعلام أخباراً تتحدث عن مشاركة قوات سوريا الديمقراطية في العمليات العسكرية في منطقة إدلب.

إننا في قيادة قوات سوريا الديمقراطية نؤكد أن هذه الأخبار عارية عن الصحة".

(سـ)