قسد تكشفُ حصيلة العمليّات القتاليّة ليومَي ٧٢ و٧٣ من مقاومةِ الكرامةِ

وجاءَ ذلك عبر بيانٍ أصدره المركز الإعلاميّ لقوّات سوريّا الدّيمقراطيّة قالت فيه:

"جيشُ الغزو التّركيّ ومرتزقته مستمرّ بهجماته بالأسلحة الثّقيلة والطّيران المُسيّر. حيث تستهدفُ المناطق السّكنيّة، وتلحقُ أضراراً مادّيّة بأملاك المدنيّين.

سري كانيه

هاجمتِ الفصائلُ الإرهابيّة وبالأسلحة الثّقيلة والدّبابات والصّواريخ قرى تل حرمل وأم عشبة وتل محمد والرّبيعات التّابعة لسري كانيه وتل تمر، وحاولت أن تتقدّم. وفي المحصّلة جرح ٣ مدنيّين.

عين عيسى

هاجمتِ الفصائل الإرهابيّة التّابعة للجيش التّركيّ بالأسلحة الثّقيلة والدّبابات والصّواريخ والمدفعيّة قرى كابار وكفيفة وخربة فارس. حاول جيش الغزو بهذه الهجمات أن يوسّع من رقعته الاحتلاليّة ممّا تسبّب بأضرار مادّيّة بأملاك المدنيّين. كما قصفتِ الطّائراتُ المُسيّرة جبهة مقاتلينا والمناطق السّكنيّة في منطقة عين عيسى.

في محصّلة هذهِ الهجمة الغازية بالطّائرات المُسيّرة والمدافع، جُرح أحد مقاتلينا".

(ل)

ANHA