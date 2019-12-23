قسد تكشف عن حصيلة العمليات القتالية لليوم الـ74 لمقاومة الكرامة

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً للرأي العام بصدد حصيلة العمليات القتالية لليوم الـ 74 من مقاومة الكرامة ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

ونص البيان هو:

جيش الغزو التركي ومرتزقته مستمر بهجماته وتحركاته الغازية، فقد هاجم عدة قرى تابعة لمنطقة سري كانيه وتل تمر وعين عيسى وكوباني.

تل تمر:

هاجمت الفصائل الإرهابية بالأسلحة الثقيلة والطائرات المُسيّرة على المناطق السكنية لقرى عريشة والصالحية، مما ألحق أَضراراً مادية بأملاك المدنيين وأراضيهم، كما قام المرتزقة بالهجوم بالأسلحة الثقيلة على المناطق القريبة من قرية تل محمد.

أبو راسين

الفصائل الإرهابية التابعة للجيش التركي هاجمت و بالأسلحة الثقيلة والصواريخ المناطق السكنية القريبة من قرية باب الفرج.

عين عيسى

قصف جيش الغزو التركي بشدة و بالأسلحة الثقيلة المناطق السكنية القريبة من قرية تينة، مما ألحق بها أضراراً جسيمة.

(سـ)