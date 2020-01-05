قسد تكشف سجلات 11 شهيداً من مقاومة الكرامة

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً للرأي العام، كشفت من خلاله سجلات 11 شهيداً من مقاومة الكرامة.

وخلال البيان قالت قسد : خلال المقاومة البطولية التي أبداها مقاتلونا في التصدي للعدوان على مناطق شمال وشرق سوريا، أظهر مقاتلونا مقاومة بطولية في التصدي للهجمة البربرية، وارتقى عدد من المقاتلين إلى مرتبة الشهادة والشرف".

قوات سوريا الديمقراطية عاهدت ضمن بيانها بالسير على درب الشهداء، حتى دحر الإرهاب ومُموّليه، وتحقيق النصر عليهم.

وسجلات الشهداء بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: آزاد رها

الاسم الحقيقي: إمام حسين

اسم الأم: حليمة

اسم الأب: حسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: رأس العين _ ١٧ _تشرين الأول _ ٢٠١٩

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الاسم الحركي: أرتيش كردستان

الاسم الحقيقي: عمر النايف

اسم الأم: إيمان

اسم الأب: شريف

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض _ ١٣ _ تشرين الأول _ ٢٠١٩

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الاسم الحركي: أريان منبج

الاسم الحقيقي: جيهان عبد الرحمن

اسم الأم: فيروز

اسم الأب: عبد الرحمن

مكان وتاريخ الاستشهاد: رأس العين _١١_تشرين الأول_٢٠١٩

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الاسم الحركي: باهوز عفرين

الاسم الحقيقي: ظاهر أيبو

اسم الأم: ملسان

اسم الأب: حسين

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض _ ٢٣_ تشرين الأول _ ٢٠١٩

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الاسم الحركي: بحري رقة

الاسم الحقيقي: حاتم الثلاج

اسم الأم: نورة

اسم الأب: ابراهيم

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض _ ٢٥ _ تشرين الأول _ ٢٠١٩

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الاسم الحركي: خبات كاراز

الاسم الحقيقي: محمد يوسف

اسم الأم: نورسل

اسم الأب: محمود

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض _١٣_تشرين الأول _ ٢٠١٩

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الاسم الحركي: شاهو لشكر

الاسم الحقيقي: نيجير طاهر

اسم الأم: عالية

اسم الأب: طاهر

مكان وتاريخ الاستشهاد: رأس العين _ ١١_تشرين الأول _ ٢٠١٩

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الاسم الحركي: شورش كفر

الاسم الحقيقي: عبد الستار ميكائيل

اسم الأم: كاملة

اسم الأب: ميكائيل

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض ١٣_ تشرين الأول _٢٠١٩

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الاسم الحركي: عزيز عرب

الاسم الحقيقي: حسين عبد الله

اسم الأم: جليلة

اسم الأب: علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: رأس العين _ ١١_ تشرين الأول _ ٢٠١٩

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الاسم الحركي: يحيى جيا

الاسم الحقيقي: فاروق محمد

اسم الأم: أمل

اسم الأب: محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: تل أبيض _ ١٣ _ تشرين الأول _ ٢٠١٩

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الاسم الحركي: يوسف خنس

الاسم الحقيقي: يوسف فصيح

اسم الأم: خديجة

اسم الأب: فصيح

مكان وتاريخ الاستشهاد: رأس العين _ ٢٧_ تشرين الأول _٢٠١٩

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