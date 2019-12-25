قسد تكشف حصيلة العمليات القتالية لليوم الـ 77 من مقاومة الكرامة

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية بياناً إلى الرأي العام كشف فيه عن حصيلة العمليات القتالية في مناطق شمال وشرق سوريا لليوم الـ 77 من مقاومة الكرامة ضد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وجاء في نص البيان :

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته شن هجماتهم على مناطق شمال وشرق سوريا في محاولة لتوسيع رقعة احتلالهم وتهجير المدنيين من المنطقة.

سري كانيه:

شنَّ جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجوماً على قرى تل حرمل، أم شيفا، وقرية عبد الحي ومحيطها، الواقعة على خط سري كانيه وتل تمر. كما تعرضت المنطقة لقصف عنيف مما ألحق أضراراً مادية بممتلكات المدنيين .

عين عيسى:

قصف جيش الاحتلال التركي بشدة وبالأسلحة الثقيلة المناطق السكنية في قرى خربة بقر، عريضة، كنطري التابعة لناحية عين عيسى.

ونتيجة للهجمات لحقت أضرار مادية بممتلكات الأهالي وأجبر عدد من سكان المنطقة على هجر مناطقهم، كما استقدم جيش الاحتلال التركي رتلاً عسكرياً إلى قرية خريجة و كثف من تحركاته في المنطقة .

(م ح)

ANHA