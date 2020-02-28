قرية أم حوش تتعرض لقصف الاحتلال التركي

يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية أم حوش التابعة لمقاطعة الشهباء.
خبر 2020-02-28T14:53:00 الشهباء

أفاد مراسلونا في المنطقة، أن قرية أم حوش التابعة لمقاطعة الشهباء تتعرض الآن لقصف الجيش الاحتلال التركي.

(س و)

ANHA


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