قرية أم حوش تتعرض لقصف الاحتلال التركي يقصف جيش الاحتلال التركي في هذه الأثناء قرية أم حوش التابعة لمقاطعة الشهباء. خبر 28 شباط 2020, الجُمُعَةُ - 14:53 2020-02-28T14:53:00 الشهباء أفاد مراسلونا في المنطقة، أن قرية أم حوش التابعة لمقاطعة الشهباء تتعرض الآن لقصف الجيش الاحتلال التركي. (س و) ANHA إقرأ أيضاً أهالي عفرين يتوافدون لخيمة عزاء شهداء مجزرة أقيبة والشهيد دلشير كفر ناصح توافد المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء إلى خ... متظاهرون من على الحدود التركية: سنكسر الأيدي التي تمس قائدنا خرج المئات من أهالي ناحية الدرباسية وزركان في تظاه... أهالي الطبقة يطالبون بالكشف عن مصير القائد عبدالله أوجلان خرج المئات من أهالي منطقة الطبقة اليوم في تظاهرة ح... الموقع القديم