قذائف على محيط السفارة الأمريكية وقاعدة بلد في العراق

وقال مصدر أمني لقناة السومرية العراقية، اليوم إن قذيفتي هاون سقطتا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء في محيط السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد.

وشهد محيط السفارة الأميركية انتشاراً أمنياً وعسكرياً مكثفاً في أعقاب الانفجار.

في سياق آخر، أكد مصدر أمني عراقي قصف قاعدة بلد الجوية جنوبي محافظة صلاح الدين والتي تأوي جنود أمريكيين بصاروخيين من نوع كاتيوشا مساء اليوم.

ويأتي الهجوم بعد يوم من مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بهجوم نفذته طائرة أميركية من دون طيار على سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي، بعيد وصوله إلى العاصمة العراقية قادما من سوريا.

(ي ح)