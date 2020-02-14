قتلى في صفوف ضباط قوات النظام وإيران نتيجة القصف الإسرائيلي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن خسائر بشرية وقعت جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منطقة مطار دمشق الدولي قبيل منتصف ليل أمس.

المرصد أكد أن نتيجة القصف قُتل ما لا يقل عن 4 ضباط من الإيرانيين بالإضافة لمقتل 3 من قوات النظام بينهم ضابطين اثنين على الأقل.

وبيّن المرصد أن الغارات جرت بعد وصول طائرة شحن لم يُعلم بعد فيما إذا كانت وصلت من إيران، أو من منطقة أخرى داخل الأراضي السورية.

وكانت مقاتلات إسرائيلية قصفت في الـ 6 من الشهر الجاري مواقع لقوات النظام والمجموعات الموالية لإيران في اللواء 91 التابع للفرقة الأولى في محيط الكسوة، واللواء 75 في محيط المقيلبية غرب دمشق، ومواقع في منطقة جسر بغداد على طريق دمشق – حمص، والمطار الزراعي جنوب إزرع في محافظة درعا.

(آ س)