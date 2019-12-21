قبيلةُ النّعيم تناشدُ العشائر والقبائل السّوريّة للالتفاف حول مشروع الأمّة الدّيمقراطيّة

بالتزامن مع الهجوم التّركيّ ومرتزقته على شمال وشرق سوريّا منذ ال9 من تشرين الأوّل, ازدادت تصريحات النّظام السّوريّ, وما تعرف بالمعارضة السّوريّة الائتلاف الوطنيّ ضدّ مكوّنات شمال وشرق سوريا ومشروع الإدارة الذّاتيّة في شمال وشرق سوريا, ووصفها بالمشروع الانفصاليّ, وتتالت اجتماعات النّظام السّوريّ في منطقة الجزيرة السّوريّة مع بعض الأطراف العربيّة, آخرها اجتماع مسؤول الأمن القوميّ للنظام علي مملوك في مطار مدينة قامشلو شرق البلاد.

وعن أهداف هذا الاجتماع الّذي عُقد بالتّزامن مع الهجوم التركيّ على المنطقة, وعن موقف قبيلة النّعيم عن مخرجات الاجتماع, وعن سبل الحلّ للازمة السوريّة لحماية كافّة مكوّنات سوريا, ألتقت وكالتنا - وكالة هاوار- مع شيخ قبيلة النّعيم عبد الرّحمن الجدّوع.

قال عبد الرّحمن الجدّوع عن الاجتماع الّذي عقد في ال 5 من كانون الأوّل الجاري بين بعض الأطراف العربيّة ومسؤول الأمن القوميّ للنّظام علي مملوك: "العشائر العربيّة هي من أوائل المُستَهدَفين من قبل الإرهاب والأنظمة المستبدّة الحاكمة والدّول الغربيّة الّتي عملت على تصدير الإرهاب الى المنطقة, نحنُ كعشائر عربيّة في شمال وشرق سوريّا وقفنا صفّاً واحداً مع مكوّنات المنطقة".

وعن هدف الاجتماع قال الجدّوع: "يحاول النّظام والمجموعات المُسمّاة بالمعارضة الخارجيّة اليوم إنشاء شرخ وافتعال الفتنة بين العشائر العربيّة نفسها من جهة, وبين العشائر ومكوّنات المنطقة من خلال الاعتماد على بعض الأطراف العربيّة, من خلال التّصريحات الّتي تصدر مؤخّراً, والاجتماعات التي تعقد".

وحول موقف قبيلة النّعيم عن مخرجات هذا الاجتماع نوّه لوقفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطيّة, وقال: "نحن نقف مع قوات سوريا الديمقراطية قلباً وقالباً, وإنّ حلّ الأزمة السّوريّة ينطلق من شمال وشرق سوريا, و لن يكون إلّا من خلال مكوّنات شمال وشرق سوريا ومشروعها في الأمة الدّيمقراطيّة, السّاعي الى الحلّ السّلميّ للازمة وضمان حقوق جميع المكوّنات".

وكان قد أفاد مصدر من الاجتماع لوكالة أنباء هاوار بعد الاجتماع، أنّ علي مملوك دعا رؤساء ووجهاء عدّة عشائر في إقليم الجزيرة إلى الاجتماع بهدف دعوتهم لسحب أبنائهم من قوّات سوريا الدّيمقراطية، وأتى ذلك بعدما دعا النّظام السوريّ في أكثر من مناسبة مقاتلي قوّات سوريّا الدّيمقراطيّة للانخراط في جيش النّظام السوريّ.

ودعا الجدّوع في معرض حديثه جميع الأطراف السّياسيّة الخارجيّة والنّظام السوريّ القدوم والاطّلاع على تجربة الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة والاستفادة من تجربة مكوّنات المنطقة ومشروعها الديمقراطيّ لحلّ الأزمة, ومتابعة مؤسّساتها المتشكّلة على أرض الواقع الرّامية للوصول الى المساوة بين كافّة مكوّنات المنطقة دون تمييز طرف عن الآخر, والاطّلاع على الأمن والاستقرار الّذي تنعم به هذه المناطق بفضل قوّات سوريّا الديمقراطيّة.

وناشد شيخ قبيلة النّعيم عبد الرّحمن الجدّوع شيوخ العشائر والقبائل السّوريّة للوقوف صفّاً واحداً إلى جانب مكوّنات شمال وشرق سوريا ومشروع الأمة الديمقراطيّة, والدّفاع عن المنطقة في وجه أيّ اعتداء يستهدف الأراضي السوريّة, والحدّ من المحاولات الراميّة إلى إشعال نار الفتنة, وقال: " مشروع الأمة الدّيمقراطيّة هو المستقبل".

ANHA