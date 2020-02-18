قبرص تحتج لدى الاتحاد الأوروبي على خطط تركيا غير القانونية

قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس: إن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس سيعقد اجتماعات ثنائية مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة حيث من المتوقع أن يثير مسألة الجزء المسور من فاماغوستا التي تحتلها تركيا.

وبحسب وكالة غريك "ريبوتر اليونانية" يعتزم الرئيس أناستاسيادس إبلاغ القيادة الأوروبية العليا بأحدث نوايا تركيا الاستفزازية، وغير القانونية للاستحواذ الفعلي على منطقة فاروشا في فاماغوستا، التي كانت مدينة غير مأهولة منذ الغزو التركي عام 1974.

ولفتت الوكالة إلى أن نقابة المحامين التركية نظمت يوم السبت الماضي اجتماع مائدة مستديرة عُقد في فاروشا لأول مرة منذ عام 1974, وحضر الاجتماع نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي ووزير العدل التركي عبد الحميد غول.

وحذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر تشرين الأول من عام 2019 من أي عمل من شأنه أن يغير الوضع الراهن لهذه المنطقة الخالية من السكان.

(م ش)