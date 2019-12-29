قامشلو تتحضر لاحتفالات رأس السنة الميلادية

يقطن مدينة قامشلو التي تُعد من المدن الحديثة، والتي تأسست في الفترة ما بين 1926 م و1934م، الكرد والعرب والسريان وتربطهم علاقات وطيدة، كما تتشارك كافة المكونات في جميع المناسبات، ومنها عيد رأس السنة الميلادية.

وتنتشر الزينة وأشجار الميلاد بأنواعها منيرة الأبنية والمراكز وواجهات المحال التجارية والمطاعم.

وأضفت مظاهر الزينة لوناً خاصاً على المدينة هذا العام، واستقطبت الشباب والشابات والأسر لالتقاط الصور أمام أضواء الزينة وبجانب أشجار الميلاد، وهذا يدل على تغلب شعب المنطقة على كافة المصاعب التي واجهتهم.

كما شددت قوى الأمن الداخلي إجراءات الحماية في المدينة وعلى مداخلها ومخارجها، تحسباً لأي طارئ، مما زرع الأمان والاطمئنان في نفوس الأهالي.

(أ ب)

ANHA