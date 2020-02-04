قالها قبل استشهاده: الاحتلال التركي يستهدف المدنيين

يواصل جيش الاحتلال التركي قصفه لقرى ناحية شيراوا, شرا ومناطق مقاطعة الشهباء بهدف تهجير أهالي المنطقة وتفريغها من سكانها.

وتجدّد قصف جيش الاحتلال التركي والجماعات المرتزقة بالأسلحة الثقيلة والقذائف فجر يوم أمس, لنفس المناطق.

وأسفر القصف الهمجي المتواصل عن استشهاد المواطن علي منلا من أهالي قرية "آقيبه" التابعة لناحية شيراوا، وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها منزله للقصف التركي.

الشهيد علي منلا الملقب بـ "أبو شعبو" وعند قيامه فجراً لأداء فريضة الصلاة، وقعت قذيفة على منزله ما أدى إلى استشهاده.

الشهيد علي منلا وفي لقاء سابق له مع وكالة أنباء هاوار أكد أن الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون القرى الآهلة بالسكان بشكل مستمر، بهدف إفراغ المنطقة من سكانها, لكنهم (الأهالي) مصرون على التمسك بأرضهم، ولن يتخلوا عنها مهما كانت الأسباب.

وتساءل منلا "ماذا يريد الاحتلال التركي ومرتزقته من المدنيين؟ نحن على أرضنا ولن نخرج لأننا أصحاب الحق والأرض، ومستعدون للموت، ولن نغادر".

نتيجة قصف الاحتلال التركي والمرتزقة لمنازل المدنيين استشهد المواطن علي منلا يوم أمس, ليكون دليلاً على الانتهاكات التركية بحق المدنيين العزّل على مرأى ومسمع العالم الذي تخلى عن مسؤولياته وواجباته الإنسانية والأخلاقية تجاه أهالي عفرين المحتلة.

(ر ح)