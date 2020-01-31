قاعدة تركية جديدة في طرابلس ودفعات أسلحة جديدة لحكومة الوفاق

وستكون القاعدة التي تقيمها تركيا مسؤولة عن العمليات العسكرية في ليبيا، على أن تضم قوات تركية خاصة، وأخرى من البحرية، إضافة إلى مهبط للطائرات، وغرفة اتصال مباشر بحكومة الوفاق، حسب شبكة العربية نت.

مصادر أخرى قالت للشبكة: إن حكومة الوفاق تفاوض لشراء طائرات عسكرية ومُسيّرة من تركيا، مضيفة إن طيارين أتراك وصلوا منذ 48 ساعة إلى طرابلس، وإن قيادات في حكومة الوفاق وبالشراكة مع عناصر إخوانية هرّبوا أموالاً من ليبيا إلى تركيا.

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة كشف خلال إحاطته لمجلس الأمن أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج تتلقى دعماً من أطراف أجنبية، في إشارة إلى تركيا.

كما أن المقاتلين الأجانب الذين يدعمون حكومة الوفاق الوطني جاؤوا إلى طرابلس بالآلاف، وانتشروا في مواقع بالقرب من القوات الليبية.

وسبق هذه الإحاطة اتهامات فرنسية لتركيا بإرسال سفينة أسلحة إلى طرابلس، وهو ما أكده الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري في فيديو يرصد حمولة السفينة التركية.

وتشرف قيادات تركية على عمليات نقل أسلحة ثقيلة إلى طرابلس، وتشييد غرفة عمليات ومعسكرات، إضافة إلى نقل مقاتلين أفارقة من كينيا والصومال، ووضع خطة لبناء أبراج مراقبة في طرابلس، وتسليم حكومة الوفاق منظومة متقدمة للدفاع الجوّي.

يأتي هذا في أعقاب زيارة سرية قام بها رئيس الاستخبارات التركية فيدال هاكان إلى طرابلس في وقت سابق، للاطلاع على الوضع الميداني.

ولم تلتزم تركيا بالاتفاق الذي جرى في مؤتمر برلين في 13 يناير، حيث كان من المقرر وبحسب نتائج الاجتماع أن تتوقف تركيا عن إرسال أي دعم لحكومة الوفاق أو إرسال جنود أتراك إلى طرابلس.

(آ س)