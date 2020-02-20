عرض كومين فيلم روج آفا, فيلم "من أجل الحرية" في مدينة كوباني التي صورت معظم مشاهد الفيلم في أحيائها، ويعتبر من أضخم الأعمال السينمائية الكردية.

ويحكي الفيلم الذي تبلغ مدته نحو ساعتين، قصة مقاومة جرت أحداثها في ناحية سور بمدينة آمد في شمال كردستان لمدة 100 يوم بين عامي 2015 و2016، راح ضحيتها ما يقارب الألف شخص من أبناء الناحية.

صورت معظم مشاهد الفيلم الذي أخرجه أرسين جليك وأنتجه كومين فيلم روج آفا مطلع عام 2018 في مدينة كوباني وتحديداً في حي "الجمارك" الذي شهد معارك طاحنة بين وحدات حماية الشعب والمرأة ومرتزقة داعش قبل أكثر من 5 أعوام، إذ ساعد الدمار الذي حل بالحي في تصوير الفيلم نظراً لأن ذاك الدمار كان يحاكي ما آلت إليه حال ناحية سور في باكور كردستان أيضاً على يد الاحتلال التركي.

وعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان كالكوتا السينمائي الدولي بالهند، إضافة إلى أنه عرض في مدن عدة من شمال وشرق سوريا بينما منع من العرض في مدينة السليمانية في جنوب كردستان.

وسيستمر عرض الفيلم في مدينة كوباني لثلاثة أيام أخرى ليتاح لأكبر عدد من الأهالي مشاهدته.

(ج)

ANHA