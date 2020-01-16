في وضح النهار محاولة لقتل لاجئ عراقي في مخيم الهول

تحاول نساء مرتزقة داعش في مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة السورية شرق البلاد, زعزعة أمن المخيم عبر عمليات الطعن, القتل, الحرق والفرار، في مسعى منهن المحافظة على أيديولوجية داعش, وفي رسائل تهديدٍ واضحة منهن لمن يحاولون الابتعاد عن الفكر الداعشي المتطرف.

وفي حادثة أخرى، أفاد مراسلنا أن مجموعة من نساء مرتزقة داعش أقدمت على محاولة قتل لاجئ عراقي, يدعى خضر يوسف في العقد الثالث من عمره طعناً بالسكين.

ووقعت الحادثة ،اليوم صباحاً، في سوق المخيم الواصل بين القطاع الأول والثالث, حيث أصيب الشاب خضر في الكتف اليمنى ليُنقل على إثرها إلى المشفى الميداني للمخيم.

وقد تمكنت قوى الأمن من إلقاء القبض على الفاعلين بعد وقوع الحادثة, وهن مجموعة من نساء مرتزقة داعش السوريين، والتحقيق جارٍ لمعرفة الأسباب والغاية من القتل.

هذا وكثفت قوى الأمن تحركاتها والدوريات في المخيم، وعلى أطرافه بعد الزيادة الملحوظة في محاولات نساء مرتزقة داعش الفرار والزيادة في حالات القتل والحرق.

(س و)

ANHA