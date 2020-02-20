في مراسم العزاء: تضحيات الشهداء وحّدت مكونات المنطقة ضد الاحتلال

وتوجه المئات من أهالي منطقة ديرك ونواحيها إلى بلدة مصطفاوية التابعة لناحية كركي لكي، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهداء زنار بوطان الاسم الحقيقي وائل عمر والشهيد خبات إبراهيم الاسم الحقيقي صالح إبراهيم اللذان استشهدا أثناء تأديتهما مهامهما العسكرية في الحسكة، إضافة إلى استذكار 5 من شهداء مقاومة الكرامة، ممن لم يتم التعرف على هويتهم، ووريت جثامينهم الثرى يوم أمس في مزار الشهيد خبات ديرك.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة الصمت، ومن ثم ألقى المقاتل في وحدات الحماية الشعب وائل جاجو كلمة قال فيها: "نعزي ذوي شهدائنا، هؤلاء الشهداء ارتقوا بكل بطولة إلى مرتبة الشهادة، وبفضل تضحياتهم تنعم الشعوب في شمال وشرق سوريا بالسلام".

كما ألقت الإدارية في مؤتمر ستار منى الناصر كلمة توجهت فيها أيضاُ بالعزاء لذوي الشهداء، مؤكدة أن دماء وتضحيات الشهداء وحّدت كل مكونات شمال وشرق سوريا في نضالها ضد الاحتلال.

وانتهت مراسم العزاء بالهتافات والشعارات التي تمجد الشهادة.

(ك-ع/ك)